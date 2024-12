AFP via Getty Images

Rodrygo salta il Girona, a rischio anche per l'Atalanta: pronto il baby Yanez

Redazione CM

39 minuti fa



Piove sul bagnato in casa Real Madrid. Dopo i tanti infortuni che hanno decimato i blancos - come quelli di Militao, Alaba, Carvajal, Tchouameni, Camavinga - Carlo Ancelotti perde anche Rodrygo per un fastidio muscolare alla gamba sinistra, che non gli permetterà di scendere in campo nella partita contro il Girona, in programma questa sera alle 21. Si attendono gli esami, ma da quanto si apprende l'attaccante brasiliano sarebbe a rischio anche per la sfida di Champions League contro l'Atalanta, che si disputerà martedì 10 dicembre.



IL SOSTITUTO DALLA CANTERA - In caso di assenza anche per la sfida europea contro la Dea, è stato preallertato il giovanissimo Daniel Yanez. Si tratta di un attaccante classe 2007 che gioca nelle giovanili del Real e che dall'inizio della stagione ha messo in mostra colpi notevoli. Quest'anno, inoltre, il 17enne vanta già una convocazione in prima squadra, in occasione del ko per 2-0 rimediato ad Anfield contro il Liverpool.