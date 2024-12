Real Madrid, ci sarà Vinicius Jr contro l'Atalanta? L'annuncio di Ancelotti

Getty Images

Intervenuto in conferenza stampa,ha svelato quando rientrerà l'attaccante esterno brasiliano del Real Madrid: ". È una buona notizia per noi. Vinicius aveva un infortunio da cui si è ripreso molto bene.. Il ritorno di Alaba ci ha motivato molto, ma ha bisogno di un altro mese per essere pronto e poter giocare a gennaio. Ora a dicembre continuerà a lavorare individualmente e pian piano si integrerà negli allenamenti con la squadra".

"Devo accettarlo, la squadra non sta esprimendo il meglio di sé e, come sempre nel calcio, l'allenatore è il principale responsabile. Detto questo, mi sembra che stiano arrivando troppe critiche. Forse sono stanchi di me. Io non sono stanco. Capisco le critiche, sono accettabili. A volte sono carburante, mi danno energia"."È consapevole di ciò che sta facendo e di quello che può fare. Noi siamo con lui. È un giocatore che non sta mostrando la sua miglior versione, ma ce ne sono altri che non lo fanno e non sono nemmeno consapevoli di non farlo".