Roma, 10 giorni per l'assalto a Frattesi e Raspadori: da Ranieri il grido d'allarme sul mercato

La sconfitta nell'ultimo turno di Europa League contro l'Az Alkmaar rischia di lasciare un segno pesante nella gestione sportiva dellache, precipitando al 21esimo posto in classifica a solo +1 sul Porto (oggi 25esima e prima delle potenziali escluse), rischia di compromettere il percorso di uno degli obiettivi più importanti rimasti a disposizione di una squadra che non riesce proprio a confermarsi.in conferenza stampa ha lanciato una sorta didella finestra invernale, chiede alla società almeno due acquisti per provare a ribaltare la stagione.

La delusione di Ranieri è stata evidente tanto per il risultato quanto per la gestione del momento del gol di Parrot che sottolinea la mancanza di lucidità di un gruppo evidentemente incompleto per caratteristiche e anche per personalità: ". Non siamo furbi, intelligenti e scaltri. Facciamo errori incredibili.L'urgenza di fatto è stata sottolineata dall'allenatore romanista perché se per un motivo o per l'altro Dovbyk non può essere in campo o è costretto ad uscire (Ranieri ha confermato che il cambio è stato dovuto al fatto che l'arbitro lo "aveva preso di mira"), non esiste in questo momento in rosa un'alternativa all'altezza.nelle ultime giornate è balzato in testa al gradimento della società giallorossa che sta facendo un tentativo con il. Sull'ex-Sassuolo si è inserita però l'Atalanta pronta ad uno sforzo a titolo definitivo.

resta invece il rinforzo più importante corteggiato per la mediana dove Cristante è sempre più in uscita e con il futuro di Paredes che resta in dubbio.lo ha detto e ribadito, le voci sono spinte dall'agente e un'offerta concreta non è mai arrivata. Per cederlo servirannooggi sono irraggiungibili. Inoltre prima del 29 gennaio, data dell'ultima fondamentale sfida per i nerazzurri in Champions, non arriverà il via libera di Simone Inzaghi. Ranieri ha fretta, ma dovrà aspettare, il mercato della Roma è ancora tutto da scrivere.