Roma, a gennaio arriva Beto? Il parere dei bookmaker

AFP via Getty Images

Roma, arriva Beto? Cosa dicono le quote calciomercato dei bookies

La Roma è una delle squadre che più ha deluso le aspettative in questa prima parte di campionato. Stagione iniziata con De Rossi, poi con Juric e adesso al timone si trova Claudio Ranieri. Un miglioramento c’è stato e la finestra di mercato invernale servirà per riuscire ad incrementare la qualità della rosa andando ad intervenire anche in funzione della prossima stagione. Ranieri svolgerà un ruolo importante in questo, quindi i colpi potrebbero essere mirati affinché il futuro della Roma possa essere migliore., attualmente all’Everton. In questo approfondimento analizzeremoche riguardano l’eventuale arrivo di Beto in giallorosso.L’attaccante portoghese non sta vivendo la sua migliore esperienza in Inghilterra. Nel 2023 fu pagato 30 milioni proprio dalla squadra inglese, ma Beto non è riuscito ad imporsi come avrebbe voluto.. I siti scommesse hanno quotato questa possibile operazione in entrata da parte della Roma e possiamo trovare la quota di Beto in giallorosso a 7.50 su Sisal.

● ● ●

Il nostro parere su Beto alla Roma

Beto andrebbe a rappresentare sicuramente un’alternativa valida a Dovbyk, per l’attacco della Roma. Il portoghese, però, per caratteristiche fisiche e tecnico-tattiche, potrebbe anche rischiare di diventare un ‘doppione’ dell’attaccante ucraino. Dunque, non andrebbe ad aumentare le varianti in attacco ma aggiungerebbe solo numericamente una scelta in più all’allenatore. L’Everton è di proprietà dei Friedkin proprio come la Roma e questo potrebbe agevolare l’operazione. N