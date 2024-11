Roma, a Testaccio murale dedicato a Ranieri: il 73enne diventa un senatore romano che culla la lupa tra le braccia

Il murale a Testaccio dedicato a Claudio #Ranieri, opera dell’artista Drugi #ASRomapic.twitter.com/cLJcoxp4d2 — Radio Romanista (@radio_romanista) November 16, 2024

Ricompattare l’ambiente e risollevare la squadra. Perc’è una doppia sfida difficile. Il 73enne tecnico è tornato per la terza volta sulla panchina dellacon l’obiettivo di dare una svolta alla stagione. La società di Friedkin ha affidato a lui la guida tecnica dopo l’esonero di Ivan Juric, annunciando già la decisione di affidare al tecnico di Testaccio e da sempre tifoso dichiarato dei giallorossi il ruolo di consulente della Proprietà per tutte le questioni sportive del club a partire da giugno prossimo.La notizia del ritorno di Ranieri sulla panchina giallorosso ha riacceso un ambiente molto deluso per un inizio di stagione nettamente al di sotto delle aspettative. Tra i tanti gesti d’amore e apprezzamento dei tifosi c’è anche quello dell’artista Drugi, che ha dedicato al 73enne un murale.Proprio nella sua Testaccio è apparso in onore dell’allenatore, che viene raffigurato nelle vesti di un senatore romano che tiene in collo un piccolo lupo. “Il cuore di Roma non è il marmo del Senato, ma la sabbia del Colosseo” ha scritto l’autore su Instagram.