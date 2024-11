Roma, Ranieri fa come gli pare con Dybala: come funziona il rinnovo automatico

. Il nuovo allenatore dellaha affrontato diversi temi durante la conferenza stampa di presentazione ha toccato anche l’argomento di Dybala: “Ho chiesto subito al presidente di Paulo. Ha detto che va bene sennò non mi prendeva. Sapete che io quando mi incazzo parlo romano. Dybala è di un’altra categoria, poi parlerò con lui. Magari potesse giocare sempre ma non sarà così”. Dybala sarà centrale nel progetto di Claudio Ranieri senza pensare al rinnovo automatico che scatterà a breve. L’argentino deve caricarsi la squadra sulle spalle e aiutare la Roma ad uscire da questa situazione complicata.

– Paulo Dybala non sta vivendo un periodo semplice. Dopo la turbolenta estate nella quale ha rischiato di dover lasciare la Roma si è ritrovato a combattere con i soliti problemi fisici. Il suo contratto scade nel 2025, ma può rinnovarsi automaticamente in questa stagione.– da almeno 45 minuti – nel triennio. È già a 7 quest'anno e ne mancano altre 8. Fino alla prima partita di gennaio la Roma scenderà in campo altre 9 volte. Ma anche se non dovesse giocare sempre perPaulo non si tocca. Quindi è da escludere per il momento un suo addio o una richiesta dei Friedkin di non farlo giocare. Dopo il rinnovo il suo ingaggio arriverà a 9 milioni l’anno.