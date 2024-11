Roma, come cambia la gestione di Hummels con Ranieri e cosa succede sul mercato

La faccia di Hummels quando ha scoperto del ritorno di Claudio Ranieri alla Roma ha fatto il giro del web in poche ore:, dall'esonero di Juric all'arrivo di Ranieri. 60mila like in un'ora, risate tra i commenti e quell'espressione del giocatore che la dice lunga sul rapporto che aveva con l'ex allenatore giallorosso.- Nella conferenza stampa di presentazione Ranieri ci ha tenuto a chiarire subito la situazione di Hummels,: "Mi sono andato a vedere un po’ di partite sue. Ho rivisto la finale di Champons col Real Madrid e la gara col Psg. Perché non dovrebbe giocare? Io faccio giocare chi penso mi faccia vincere, a costo di sbagliare".

- Una posizione diversa rispetto a quella di Juric, che ha sempre apprezzato la dedizione di Hummels in allenamento, non l'ha mai criticato pubblicamente ma quando doveva decidere chi far scendere in campo guardava da un'altra parte.. Per il resto, solo tanta panchina.- Ora però la musica è cambiata, e se fino a qualche settimana fae nei prossimi giorni avrà un confronto con Ranieri che gli spiegherà quale sarà il suo ruolo in rosa da ora in poi. L'impressione è che con l'arrivo del nuovo allenatore il difensore avrà più spazio, l'idea dell'allenatore è quella di passare a una difesa a quattro. E in un momento così difficile non vuole rinunciare all'esperienza di Hummels.