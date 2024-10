AFP via Getty Images

Roma, agli sgoccioli l'avventura di Juric? Per i bookie è già aria d'addio

19 minuti fa



La Roma continua ad arrancare. Tra contestazioni e risultati che tardano ad arrivare, a rimetterci potrebbe essere ancora l'allenatore. Nonostante un inizio promettente, Juric sembra in difficoltà nelle ultime settimane: ko in Svezia, pari a Monza, sconfitta contro l'Inter, ma soprattutto la sensazione che la squadra non faccia miglioramenti. Dopo l'esonero di De Rossi, dunque, potrebbe arrivare anche quello del croato, ipotesi vista tra 1,85 e 2,25 dagli esperti. Decisivi per il futuro dell'allenatore potrebbero essere i prossimi impegni, in Europa contro la Dinamo Kiev e in campionato sul campo della Fiorentina: due partite per ritrovare stabilità e provare a ricucire lo strappo con la piazza giallorossa.