Roma ai playoff di Europa League se... Tutte le combinazioni

La Lazio è già direttamente qualificata agli ottavi di finale e si giocherà il 1° posto nella classifica, mentre dall’altra parte della Capitale, sponda Roma giallorossa, l’unica strada percorribile porta ai playoff. In attesa dell’Eintracht Francoforte,Dopo il ko in Olanda contro l’AZ Alkmaar, la Roma non ha più la possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi di Europa League. Il massimo obiettivo raggiungibile per la squadra di Ranieri diventa la qualificazione ai playoff, con i giallorossi padroni del proprio destino.

Le sfide da tenere monitorate sarebbero: Ferencvaros (in casa contro l’AZ Alkmaar), Fenerbahace (in casa del Midtjylland), Besiktas (scontro diretto in casa col Twente), Porto (in trasferta contro il Maccabi), Braga (che ospiterà la Lazio già qualificata) e Hoffenheim (in casa dell’Anderlecht).

. Da tenere in considerazione: la Roma ha la miglior differenza reti (+2) rispetto alle squadre a 9, 8, 7 e 6 punti (Ferencvaros -1, Fenerbahce -2, Besiktas -4, Porto +1, Twente -2, Braga -4, Hoffenheim -4, Braga -8)

Maggiore differenza reti nella fase campionato Maggior numero di gol segnati nella fase campionato Maggior numero di gol in trasferta segnati nella fase campionato Maggior numero di vittorie nella fase campionato Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari della fase di campionato Differenza reti collettiva superiore rispetto agli avversari della fase campionato Maggior numero di gol segnati collettivamente dagli avversari della fase campionato Punteggio disciplinare più basso in base ai soli cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dallo staff della squadra in tutte le partite della fase campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti) Ranking più alto

Con un successo, la Roma salirebbe a 12 punti e con la certezza di passare il turno.