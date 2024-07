Roma, allarme terzini: De Rossi chiede rinforzi, tutti i nomi sul taccuino di Ghisolfi

Getty Images

Si accende il mercato della. Dopo l'acquisto già ufficializzato di Enzo Le Fée e del giovanissimo Buba Sangaré (destinato alla Primavera), i giallorossi stringono per Youssef En-Nesyri dal Siviglia. Ma non è tutto. La dirigenza guidata dal nuovo responsabile dell'area tecnica Florent Ghisolfi dovrà muoversi anche su altri fronti per andare a tamponare i reparti rimasti scoperti dopo le partenze per fine prestito. Tra questi, di stretta attualità è sicuramente. Un intrigo che andrà risolto nell'immediato futuro per provare a dare a Daniele De Rossi una rosa completa a stretto giro di posta. Da Assignon a Dahl e Gallo, il club valuta le alternative in attesa di varare l'affondo decisivo.

Dire che le alternative sulla fasce scarseggiano è dir poco.: la partenza di Rasmus, tornato al Leeds United dopo la fine del prestito, è solo l'ultimo di una catena di intrecci che ha portato una carestia in fascia destra. Al passo d'addio anche Rick, dichiaratamente fuori dal progetto e vicino a cedere alle lusinghe del Besiktas, che sembra in pole sul Trabzonspor per incassare il "sì" dell'olandese. Con Marcos, impiegato in alcune sporadiche occasioni sulla destra, anche lui tornato al Betis, l'unico abile e arruolato in quel ruolo è Zeki. Stessa storia: la partenza di Leonardoin direzione Napoli e la propensione di De Rossi a utilizzare Nicolain posizione più avanzata, riducono le alternative al solo. E' chiaro che, dunque, sul mercato qualcosa andrà fatto.

Parte quindi la caccia ai terzini. Sulla destra il nome più accreditato è quello di, profilo francese classe 2000 in forza allo. Lo stesso club da cui è arrivato, tra l'altro, Enzo Le Fée. In questo senso, a favorire l'affare potrebbero essere i buoni rapporti tra i due club, favoriti ulteriormente dalla conoscenza dell'ambiente da parte di Ghisolfi, che proviene proprio dalla Ligue 1. Si valuta l'affondo, per strapparlo a un. Se non dovesse scaldarsi la pista Assignon, su cui la Roma è vigile, si potrebbe virare su, classe '99 dell'. Il suo, tuttavia, rimane al momento solo un piano B.

Per il fronte sinistro il nome che nelle ultime ore ha subito un'impennata, è quello dello svedese, terzino classe 2003 del(con cui ha un accordo fino al 2027). Il giocatore ha espresso la sua volontà di accasarsi a Trigoria, sebbene sia poi arrivata la frenata da parte del ds del club svedese: "Non c'è nessuna trattativa". E in effetti gli approcci della Roma si sono limitati a, con la volontà di entrare nel dettaglio solo una volta valutate bene anche le alternative. Alternative che rispondono al nome di, rivelazione dell'ultima stagione dele da tempo nel mirino di Ghisolfi, che però deve fare i conti con la, convinta a trattenere il classe 2000. Ecco perché il nome di Dahl rimane ancora il più caldo.