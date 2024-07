Genoa, Gilardino ha il sì di Romàn. Ma il Maiorca alza la posta

27 minuti fa



Ceduto definitivamente e ufficialmente Josep Martinez all'Inter, il Genoa medita di affidare la guardia dei propri pali ancora una volta a un estremo difensore spagnolo.



Nel mirino del club rossoblù è infatti finito da tempo Leo Romàn, portiere classe 2000 di proprietà del Maiorca ma reduce dal prestito in Liga Segunda con il Real Oviedo. Un profilo che sembra convincere in pieno Alberto Gilardino, molto più attratto dall'iberico che non, ad esempio, dal croato Dominik Kotarski, altro nome cercato con insistenza dai liguri.



Genoa e giocatore, stando a quanto riferisce questa mattina Tuttosport, avrebbero già raggiunto l'accordo sulla base di un contratto da quattro stagioni con l'eventuale prolungamento di un altro anno. Da limare restano però ancora le differenze di valutazioni che le due società danno al cartellino del ragazzo. Il Grifone avrebbe infatti proposto un versamento immediato di 4,5 milioni di euro che potrebbero in futuro salire fino a 6,5 milioni nel caso squadra e giocatore dovessero raggiungere una serie di bonus legati ai risultati collettivi e individuali. Il Maiorca, da parte sua, chiede invece uno sforzo maggiore ai rossoblù.