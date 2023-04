La Roma guarda al prossimo mercato con l'idea di completare quanti più rinforzi a parametro zero possibili per non incidere troppo sul budget e sui conti della prossima stagione. Per questo, secondo quanto riportato da Rete Sport, Tiago Pinto sta prendendo in considerazione il profilo di Youri Tielemans, centrocampista belga sotto contratto fino al 30 giugno 2023 con il Leicester.