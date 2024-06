Getty Images

Roma, assalto ad Omorodion per l'attacco

27 minuti fa



I giallorossi sono anche a caccia di un centravanti poiché Lukaku non verrà riscatatto e Abraham ha diverse proposte in Premier. Secondo quanto riportato da Sky Sport la prima scelta in attacco è Samu Omorodion, attaccante classe 2004 di proprietà dell'Atletico Madrid che nell'ultima stagione ha giocato nell'Alaves. Il giocatore costa 40 milioni di euro, ma i giallorossi sarebbero disposti a fare un sacrificio. Sono stati già avviati i contatti con lo spagnolo che però vuole capire se può giocarsi le sue carte con la squadra di Simeone. Il calciatore piace anche al Napoli.