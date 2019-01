Il nome nuovo per il centrocampo della Roma è quello di Emmanuel Agyemang–Badu. Il giocatore dell’Udinese – secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” e “Il Messaggero” – sarebbe seguito da Monchi, alla ricerca di un rinforzo nel reparto centrale giallorosso. Badu, ventotto anni e contratto in scadenza nel 2020, non è la prima scelta per il direttore sportivo giallorosso che starebbe sondando diversi nomi italiani ed esteri per il mercato invernale.