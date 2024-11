Getty Images

Roma, Baldanzi lascia il ritiro dell'Italia Under 21: il motivo

Redazione CM

40 minuti fa



Tommaso Baldanzi torna a Trigoria. Il centrocampista della Roma non prenderà parte all’amichevole dell’Under 21 contro l’Ucraina, in programma martedì 19 novembre alle 18:15 “causa indisponibilità” come riportato dal comunicato ufficiale della FIGC: “Il centrocampista della Roma Tommaso Baldanzi, causa indisponibilità per la partita contro l’Ucraina, ha fatto rientro nella Capitale”.



Nessun infortunio per Baldanzi che aveva saltato anche l’amichevole giocata contro la Francia il 15 novembre e terminata 2-2 e he potrà così subito essere a disposizione del nuovo allenatore Claudio Ranieri, che sta preparando la partita di Napoli di domenica 24 novembre. I giallorossi vogliono subito iniziare il nuovo corso di Sir Claudio con il piede giusto, lasciandosi alle spalle gli ultimi risultati negativi e il pessimo avvio di campionato, che vede la Roma con 13 punti in 12 partite.