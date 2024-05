Getty Images

Roma, Belotti di ritorno dalla Fiorentina

15 minuti fa



Andrea Belotti si appresta a lasciare la Fiorentina. Dopo la finale di Conference League persa contro l'Olympiacos ad Atene, domenica giocherà l'ultima partita di campionato sul campo dell'Atalanta. Poi tornerà per fine prestito alla Roma, da dove era arrivato nello scorso mercato di gennaio.



E' sotto contratto fino a giugno 2025 con il club giallorosso, che gli cercherà una nuova sistemazione in vista della prossima stagione. Belotti ha segnato 2 gol in 23 presenze con la maglia viola della Fiorentina. In passato ha giocato anche con Albinoleffe, Palermo e Torino segnando un totale di 155 gol in carriera tra i professionisti.