Roma-Braga, le pagelle di CM: Pellegrini torna Magnifico. Saud tra i migliori

La Roma demolisce il Braga 3-0. Pellegrini torna ad essere decisivo. Koné è ovunque, trova la prima gioia anche Saud. Di seguito tutti ti voti:6 – Non si sporca neanche I guanti. Il Braga non è mai pericoloso.6,5– Sbaglia poco dietro e guida la difesa con la solita grinta. Pericolo anche quando si spinge in avanti. Al 15’ con un cross preciso serve Pellegrini che colpisce la traversa.6,5 – Per Ranieri è insostituibile e non è difficile capirne il motivo. Annulla El Ouazzani giocando una grande partita(dal 73’ Hermoso 6,5: trova il primo gol stagionale)

7 – Sempre presente da inizio stagione e non tradisce le aspettative. Attento e preciso in fase difensiva. Bravo nel lancio per Zalewski in occasione dell’1-0.7 – Si scrolla di dosso la paura delle prime apparizioni e strappa anche gli appalusi dell’Olimpico. Si propone spesso e volentieri in avanti. Nella ripresa trova anche il gol.7 – Onnipresente in mezzo al campo e sempre pronto a ringhiare agli avversari. Manu è la diga del centrocampo giallorosso. Nella ripresa impreziosisce la sua partita con l’assist per Saud. Anche questa sera tra i migliori.

Pisilli 6,5 – Il ragazzino sta già crescendo e gioca in mezzo al campo con una maturità incredibile (dall’84’ Le Fée SV)Zalewski 6,5 – Anche lui come Pellegrini spera di riacquistare fiducia. La gara inizia bene e dopo 10 minuti serve l’assist al capitano giallorosso. Sembra un calciatore completamente ritrovato.6,5 – Un po’ inceppato all’inizio e qualche errore di troppo. Cresce col passare dei minuti. Corre ovunque e si dà da fare. Nella ripresa sfiora anche il gol. Primi sprazzi di Matias (dal 73’ El Shaarawy SV)

7– Torna titolare dopo tre panchine di fila e non si prende i fischi dell’Olimpico al momento della lettura delle formazioni. Dopo appena 10 minuti trova il gol con un bel destro da fuori. Poco dopo colpisce la traversa (dal 73' Saelamakers SV)– Ancora una volta falso 9 e come sempre regala giocate d’autore come quella che fa nascere un’azione pericolosa per la Roma al 30’. La sua partita finisce al primo tempo. (dal 46’ Dovbyk 6: deve tornare al 100%): Ranieri 7,5 - Partita da 7 per Claudio che però si merita mezzo punto in più per la gestione dello spogliatoio e per averquasi tutti.

Matheus 5,5Ferreira 5Oliveira 5Bambu 5Roger Fernandes 5,5Gorby 5Moutinho 5Gharbi 5Gabri Martinez 5El Ouazzani 5Horta 5Marin 6Zaalar 6Horta 5Allenatore: Carvalhal 5