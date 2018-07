L’ex terzino della Roma Bruno Peres ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore del San Paolo, club nel quale è andato a giocare in prestito. Queste le sue parole al sito del club brasiliano: “Ero molto contento quando ho saputo dell’interesse del club, perché ho sempre voluto giocare a San Paolo. Ammiro la squadra, e ora indosserò la maglia tricolore. È la realizzazione del sogno di un bambino, perché sono cresciuto con la volontà di giocare in questo club. Sono felice e voglio fare la storia con i miei nuovi compagni. So che il gruppo è buono e ha una mentalità vincente, quindi ho scelto il San Paolo. Sono sicuro che sarà una stagione di successi, e sono motivato a far bene. Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra e iniziare a lavorare”