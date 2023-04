Nel salto triplo della memoria più recente, quella della partita con la Samp, c'è tutto quello che probabilmente, anzi sicuramente, ci siamo persi in questi mesi. Il bentornato a, in quel pomeriggio di grandine e pioggia nella primavera-joker di, ha assunto la dimensione che ci aspettavamo un po' tutti, spesso racchiusa in una definizione parecchio vintage ma non per questo meno efficace: “giocatore in grado di fare la differenza”.D'accordo, d'accordo, nessuna esaltazione per aver battuto non il Napoli ma la Samp. D'accordo, d'accordo, nessuna ode alla gloria per averlo fatto contro una squadra che ha giocato in dieci per un bel po'.. Matic che ricama, Wijnaldum sfonda, scrive un collega di un giornale romano. Sintesi azzeccatissima che dà l'idea di quale avrebbe dovuto essere l'architettura romanista senza l'infortunio dell'olandese. Certo, non stiamo parlando di chissà quale vittoria straripante e, soprattutto, è vero come questo 3-0 abbia coperto più di una magagna,. Siamo ormai al rush finale del campionato e i gol di questi due, tra coppa e calcio domestico, servono come il coltello da chef allo chef, se mi perdonate il parallelo culinario., con quegli slalom pazzeschi che rappresentano il dono divino di pochi predestinati. L'ha messa dentro su rigore Dybala, non è ancora quello di qualche settimana fa, sebbene lavori tanto per la squadra, ma sappiamo bene che quando servirà il suo decisivo apporto sarà il primo a urlare 'presente!'.Sullo sfondo, il solito tormentone sul “resta-non resta” che si muove attorno a Mourinho.. Se lo farà o no, lo sapremo solo all'ultimo momento, anche se c'è ancora un anno di contratto. Piaccia o no, così è e dobbiamo farne una ragione.