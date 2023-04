Paulo Dybala ha convinto tutti, e ora la Roma vorrebbe tenerselo stretto. Ieri era presente allo stadio Olimpico il suo agente Antun. Una presenza non casuale. La Roma deve trovare un accordo per eliminare la clausola e blindare Paulo. E di questo parlerà in queste ore con Antun. La Roma come detto vorrebbe cancellare quella fastidiosa clausola da 12 milioni che vale solo per l’estero ma che resta una spada di Damocle sopra la testa dei Friedkin. Il contratto di Dybala sarebbe dovuto passare da 4,5 milioni a 6 comprensivi di bonus, ma la sensazione è che la cifra possa essere più alto a patto di eliminare la clausola. Un lavoro certosino, e l'incontro di queste ore sarà solo l'inizio anche perché oltre ai soldi sono necessarie due condizioni: la presenza di Mourinho e la Champions League.



RECORD - Ieri la Joya ha messo a referto il suo decimo sigillo in campionato (14 in stagione). Una doppia cifra che raggiunge da 7 anni di fila. Numeri da record. Infatti solo Totti, Ibrahimovic e Di Natale avevano raggiunto questo obiettivo dal 2004. La Joya eguaglia l'ex capitano giallorosso e adesso non vuole più fermarsi. Ha messo nel mirino il ritorno in Champions League e il suo primo titolo europeo.