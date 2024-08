Roma, chi è Saud Abdulhamid: il primo giocatore saudita in arrivo in Serie A

AFP via Getty Images

, facendo il percorso inverso rispetto ai tanti campioni che hanno arricchito i campi della Saudi Pro League nell’ultimo biennio., in particolar modo le fasce laterali che tanto necessitavano di un nuovo elemento che permetta maggiori rotazioni al tecnico Daniele De Rossi.

La Roma ha già ottenuto il via libera del calciatore nato a Jeddah, grazie al lavoro di un intermediario arabo: Abdulhamid ha espresso il suo grande interesse in vista di un possibile trasferimento in Europa, desideroso di iniziare una nuova avventura e di misurarsi con campionati di maggior esposizione e tasso tecnico.(visto che in carriera ha giocato sia a sinistra che come difensore centrale) che è cresciuto tra le file delle giovanili dell’Al-Ittihad che gli permette l’esordio in prima squadra nella stagione ‘18/’19. Dopo 4 stagioni, è l’Al-Hilal ad accorgersi del suo(ha fornito, nella sua avventura da professionista, ben 27 assist in 203 partite, andando a segno 7 volte, di cui 4 solamente nel corso dell’ultima annata, a dimostrazione della grande fase di crescita che sta attraversando in questo periodo).

per una fascia che ha bisogno di due rinforzi visti l’addio di Kristensen e quello vicino proprio di Karsdorp, come riporta anche La Gazzetta dello Sport.