Roma, chiuso il colpo Le Fee. Le cifre, De Rossi lo aspetta in Italia

Alla fine Daniele De Rossi è stato accontentato e, sebbene con qualche giorno di ritardo rispetto all'inizio del ritiro estivo 2024/25 che ha preso ufficialmente il via oggi, avrà a disposizione il tanto richiesto rinforzo in mezzo al campo. Da giorni il neo-direttore sportivo Florent Ghisolfi stava lavorando per strappare il sì del Rennes per la cessione di Enzo Le Fee e oggi è arrivata l'accelerata definitiva che ha sbloccato l'affare.La Roma è partita in rincorsa per il centrocampista francese classe 2000 con una prima offerta rifiutata da 14 milioni di euro respinta al mittente ad inizio settimana e un'altra da 20 milioni di euro bonus compresi rimandata indietro con la stessa motivazione soltanto qualche giorno fa. Troppo poco, per lasciar partire l'ex Lorient che il Rennes pagò proprio 20 milioni soltanto un anno fa serviva una proposta più allettante.

E questo rilancio è arrivato proprio in queste ore conSecondo Rmc Sport il giocatore potrebbe arrivare in Italia per le visite mediche già nella giornata di domani o al più tardi martedì. De Rossi lo aspetta a Trigoria, il primo colpo della sua nuova Roma è praticamente chiuso.