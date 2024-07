Roma, principio di accordo con la Juventus per Chiesa? Ecco la verità

Getty

. Dopo l'incontro tra Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, e Fali Ramadani, agente dell'esterno italiano, secondo quanto riportato da Sportmediaset,Ora è tutto nelle mani del giocatore azzurro che ha chiesto tempo per riflettere e capire esattamente dove proseguire la sua carriera ad alti livelli: allo stato attuale dei fatti, è tutto in stand-by, con il figlio d'arte che preferirebbe andare in un club che giochi la prossima edizione della Champions League, come riportato anche da Sky Sport.

Nell’incontro a Milano tra l’entourage dell’attaccante e il ds Giuntoli è stata ribadita, in ogni caso, la posizione della società:Tra meno di un anno, il 30 giugno 2025, il contratto di Federico Chiesa con la Vecchia Signora scadrà: se le parti arriveranno all'accordo si andrà avanti insieme, ma in caso contrario la società lo cederà, per non perderlo a parametro zero.