Roma-Como, le pagelle di CM: Dovbyk torna decisivo, Paz non brilla

La Roma supera il Como 2-1 e trova l’undicesimo risultato utile di fila in campionato. Decidono Saelemaekers e Dovbyk. Svilar con un miracolo salva nel finale. A Fabregas non basta Da Cunha.6,5 – Impreciso in uscita su Kempf. Non può nulla sul gol di Da Cunha. Un miracolo nega il gol a Cutrone.6,5 – Sembra un giocatore completamente rinato. Sbaglia poco in difesa e serve l’assist per Saelemaekers. Esce per un problema all’adduttore (dal 75’: bravissimo nell’assist per Dovbyk. Salva su una conclusione di Fadera)

5 – Contiene Nico Paz, ma sbaglia in occasione del gol di Da Cunha. Si lascia infilare troppo facilmente dal centrocampista. Poi prende un giallo per proteste.6,5 – Aggressivo e sempre preciso negli interventi. L’ivoriano gioca un’altra grande partita.6 – Schierato a tutta fascia da Ranieri va in difficoltà in fase difensiva. Meglio davanti ma quello non è il suo ruolo (dal 59’7: entra e segna. Nel 2025 è il centrocampista con più gol realizzati in A)6 – Paga un po’ di stanchezza. Non sembra il solito motorino in mezzo al campo e sbaglia diversi palloni (dal 59’ Cristante 6.5: da una sua sventagliata nasce l’azione del 2-1.

6 – Giovedì non ci sarà in coppa e Ranieri lo schiera dal 1’. Prova a verticalizzare ma il Como chiude bene gli spazi.6 – Straordinari che accetta volentieri. Lo spagnolo non si fema mai. Ottimo anche in fesa di copertura.6,5 – Solità qualità in mezzo al campo e fa ammonire Kempf. Al 30’ non è preciso e non trova il gol dopo una bella giocata di Soulé. Fa espellere Kempf e cambia la partita. Fa ammonire quasi tutto il Como.5 – Si vede poco sulla trequarti e sbaglia diversi palloni. Bocciato da Ranieri ed esce tra i fischi (dal 46’ El Shaarawy 6,5: dà freschezza alla squadra)

5 – Terza da titolare in Serie A. Dopo pochi minuti è bravo a trovare Pellegrini in profondità ma il numero 7 non trova il gol. Il resto della partita è il festival degli errori e Ranieri lo toglie dopo 45 minuti (dal 46’7: torna dall’infortunio e trova il gol del 2-1)Allenatore:6,5 – La scelta di Soulé tutta fascia convince poco, ma vince la partita con le mosse dalla panchina. La Roma è rinata6 – Bravo in uscita su Pellegrini ad inizio gara. Non può nulla sui gol5,5 – La sua partita sarebbe dovuta terminare al 50’ per un secondo giallo. Pairetto lo grazia e poco dopo viene sostituito (dal 56’ Vojvoda: colpisce un palo nei minuti finali)

6 – Sfortunato nella deviazione che porta al gol di Saelemaekers.4,5 – Ha l’occasione dell’1-0 su un’uscita sbagliata di Svilar ma spara alto. Al 60’ lascia il Como in 10.6 – Parte bene con una buona sgasata sulla sinistra. Poi pensa più a difendere per contenere Soulé (dal 74’ Moreno SV)6– Sbaglia poco a centrocampo (dal 56’5: quasi mai in partita e sbaglia un gol nel finale)6,5 – Gioca una gara ordinata in mezzo al campo. Serve l’assist per Da Cunha.

6,5 – È bravo nell’inserimento in occasione della rete dello 0-1. Brucia Mancini e batte Svilar.Strefezza 5,5 – Può fare di più. Crea pochi pericoli alla Roma5,5 – Non la sua miglior partita. Si vede poco (dall’82’SV)5,5 – Prova fin da subito a mettere in difficoltà la Roma con la sua velocità. Trova anche il gol che però viene annullato per il fuorigioco di Cutrone (dal 74’SV)Allenatore:6 – Il Como gioca bene e non ha paura di affrontare la Roma. Primo tempo magistrale, poi la sua squadra stacca la spina nella ripresa.