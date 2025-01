Roma: con Soulé è già addio a Gennaio? Il parere dei bookies nelle quote calciomercato

Getty Images



Soulé via a gennaio? Il parere dei bookies nelle quote calciomercato Roma

È stato uno dei colpi più attesi della scorsa estate quello di Matias Soulé, pagato 26 milioni più bonus dalla Roma. Nel giorno del suo arrivo nella Capitale, l’aeroporto di Fiumicino è stato letteralmente invaso da una bolgia giallorossa che ha dimostrato quanto entusiasmo ci fosse per il giocatore argentino. A distanza di sei mesi, Soulé ha raccolto molte meno presenze rispetto a quelle che tutti si aspettavano e a gennaio la sua situazione sarà da monitorare.Chissà se basteranno i soli 813 minuti in 17 presenze per far sì che Soulé rimanga con la casacca giallorossa. Da inizio stagione, infatti, sono poche le volte che l’argentino è partito nell’undici iniziale e questo potrebbe essere oggetto di ragionamento in ottica di un prestito che possa far riacquisire fiducia all’ex Juventus. Soulè, rimane un giocatore importante e con ottime qualità e potrebbe far comodo a diverse squadre nel nostro campionato.Dunque, secondo i bookies, ci sono buone possibilità che l’argentino lasci la Roma.

Il nostro parere sull'eventuale addio di Soulé alla Roma

In Italia, spesso, abbiamo l’abitudine di non dare tempo necessario ad un talento prima che possa trovare la sua dimensione. Soulè è un classe 2003 e ha soli 21 anni. È vero, ha giocato nella Juventus e dovrebbe essere abituato a gestire certe pressioni, ma la riflessione da fare è diversa. Nel periodo in bianconero non gli veniva richiesto di essere il titolare né tantomeno di fare la differenza in campo, cosa che invece gli è capitata a Roma.