Roma, dai casi Dybala e Danso ai colpi Dovbyk e Soulé: il bilancio del mercato giallorosso

A mezzanotte si è concluso il calciomercato, ma per la Roma c’è ancora lavoro da fare. Infatti, dopo che l’affare Danso è saltato i giallorossi sono ancora a caccia di un difensore centrale. In queste ore Ghisolfi sta cercando tra gi svincolati e i nomi sul tavolo sono quelli di Hermoso e Hummels. Ma come è andato nel complesso il calciomercato della Roma?– In questa sessione di mercato i Friedkin hanno speso oltre 100 milioni di euro e sono arrivati nella Capitale Ryan, Sangaré, Abdulhamid,, Koné, Le Fée, Soulé,e Saelemaekers. Ad inizio estate era stato riscattato Angeliño. Alcuni colpi hanno scaldato la piazza mentre altri hanno fatto storcere il naso. La rosa è stata rivoluzionata e la società ha impostato una nuova politica che ha portato ad un taglio netto nel monte ingaggi.

– I giallorossi nonostante un mercato ricco hanno ancora dei problemi. Uno su tutti il difensore centrale. In queste ultime ore Ghisolfi proverà a chiudere su Hermoso (c’è anche la concorrenza del Galatasaray) e poi in caso di cessione diin Arabia Saudita farà anche un tentativo per Hummels. Il caso Danso ha creato qualche problema, ma anche la situazione sulla fascia destra non fa stare sereno De Rossi. Il mister aveva chiesto Bellanova che però è passato all’Atalanta. Poi durante l’estate sono sfumati gli obiettivi Assignon e Pubill. Alla fine è arrivato: il primo saudita della storia in Serie A. Sulla sinistra Dahl è un’altra scommessa che l’allenatore giallorosso non conosceva. In mezzo al campo ha salutato Bove, ma il mister è stato accontentato con Koné. Il francese era uno dei principali obiettivi di DDR dopo Davide Frattesi. E in avanti? Il sogno proibito era Chiesa che però ha mostrato tanti dubbi e nel momento in cui Roma e Juventus avevano trovato l’accordo. Alla fine l’esterno di gamba tanto richiesto è arrivato: si tratta di Saelemaekers. Il vice Dovbyk è. L’uzbeko dopo aver passato l’estate da separato in casa è rimasto e si gioca le sue carte.

– Laha iniziato a lavorare ai primi colpi in ritardo. Infatti il primo grande acquisto è stato Soulé ed è arrivato solamente a fine luglio. In mezzo c’è stata la situazioneche ha complicato tutto. La Joya aveva prima accettato la ricca offerta dell’Al-Qadsiah poi ha deciso di rimanere. Inoltre, il club arabo non aveva portato una proposta convincente a Trigoria. Il tira e molla con Paulo ha ‘distratto’ Ghisolfi nel periodo clou. La Roma questa estate ha speso oltre 100 milioni ed è riuscita a risparmiare circa 30 milioni di euro sugli ingaggi. Ora l’obiettivo è quello di tornare in prima possibile in Champions League.