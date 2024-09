Roma, De Rossi e la frase prima dell'addio: "Stavolta non torno più"

Getty Images

Lanon è più la squadra diNella mattinata di ieri il rapporto fra l'ormai ex-allenatore giallorosso e la proprietà americana della famiglia Friedkin - arrivati lunedì in Italia - è precipitato con l'ad Lina Souloukou protagonista indiscussa della frattura. Da ieri sera sulla panchina di Trigoria siede l'ex allenatore del Torino, Ivan Juric, ma l'addio dell'ex Capitan Futuro ha inevitabilmente scosso tutto il mondo giallorosso, partendo dai tifosi, incredibilmente furiosi fin dalle prime ore post-comunicato, passando per la squadra, sempre prontissima nel ricordo social, e anche per i dipendenti del club divisi fra Trigoria e sede, che con De Rossi avevano un rapporto storico. E proprio con loro, l'ormai ex-allenatore si sarebbe lasciato scappare tutta la sua delusione per la decisione presa.

come si dice in città e la scelta di accettare questa avventura fu fatta più con il cuore che con la testa. L'esonero di Mourinho, idolo della piazza, non lasciava margine di errore, ma il suo amore per questa maglia unita ad una folle ambizione lo ha portato ad accettare. Anche per questo,a e invece il freddo comunicato con cui è stato esonerato gli ha lasciato ampiamente l'amaro in bocca.Questo il comunicato con il passaggio legato al "bene della squadra" che lo ha colpito maggiormente: "L'AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra., per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione".

E allora, svuotando il suo armadietto e parlando coi dipendenti presenti a Trigoria, De Rossi quasi in lacrime si è lasciato scappare la frase commossa che nessuno avrebbe voluto sentire.condita, riporta il Corriere dello Sport,di chi sa quanto un amore così grande possa essere doloroso. Solo il tempo consentirà a tutti di capire perché si sia arrivati, in così poco tempo, da un rinnovo triennale da 3 milioni di euro netti a stagione ad un esonero freddo e lapidario soltanto 3 mesi dopo., lontanissima da ogni progettualità e dal modus operandi delle proprietà americane.