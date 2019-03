Ha alzato bandiera bianca dopo 45' di battaglia. Daniele De Rossi contro il Porto ha accusato un problema muscolare al polpaccio sinistro, lo stesso che gli ha dato problemi in passato. Nelle prossime ore si sottoporrà a esami strumentali, ma c'è il forte rischio lesione che terrebbe il capitano ai box per almeno 20 giorni. Da valutare anche Lorenzo Pellegrini uscito durante i supplementari per un fastidio al flessore destro.