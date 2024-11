Roma, De Rossi torna a parlare: ecco cos'ha detto

Getty Images

Dopo una lunga pausa, Danieleè tornato a pubblicare alcuni suoi pensieri su Instagram. L'ex allenatore dellasi è rifatto vivo tramite i propri social con un post dedicato al suo ingresso ufficiale nell'"È un grande onore essere entrato a far parte della Hall of Fame del calcio italiano. Ringrazio la Figc, la Fondazione Museo del Calcio e la giuria dei giornalisti sportivi, per avermi inseritoLeggere i nomi di chi mi ha preceduto mi lasciae infinitamente orgoglioso. Grazie", ha detto.

Il post è stato subissato dida parte di tifosi dellache gli hanno rinnovato attestati di stima, hanno chiesto che tornasse in carica e si sono scusati per il modo in cui è stato allontanato dal club.Nonostante il club abbia cambiato nuovamente allenatore, un suo ritorno è stato subito scartato e la proprietà americana deisi è diretta altrove. Potrebbe essere infatti questione di ore l'annuncio di Claudiocome tecnico dei giallorossi.