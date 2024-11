De Rossi rompe il silenzio: "Roma? Un giorno tornerò, sono di casa"

Redazione CM

30 minuti fa

La bandiera ed ex allenatore della Roma Daniele De Rossi rompe il silenzio. Il campione del Mondo, presente a Coverciano per la cerimonia dell'Hall of Fame del Calcio Italiano, ha parlato con i giornalisti presenti tornando sul suo esonero avvenuto qualche mese fa, facendo chiarezza su alcune dichiarazioni che gli erano state attribuite.



LE PAROLE - Queste le parole di De Rossi: "Mai più a Trigoria? Non ho mai detto questa cosa. Al di là delle dinamiche sia da calciatore che da allenatore, l'esonero fa parte del mestiere, io lì sono di casa, ci lavora anche mio padre. Ho passato più tempo a Trigoria e qui che a casa. Quindi come sono tornato a Coverciano tornerò anche a Trigoria".