Roma, domino Dybala: sfida alla Juventus per Raspadori

A poche settimane dall'inizio ufficiale del mercato di gennaio, gli occhi del Galatasaray sono puntati suIl trequartista argentino potrebbe lasciare la Roma con sei mesi d'anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto,come possibili sostituti de La Joya.- Tra questi c'è quello di, che al Napoli sta trovando poco spazio e vorrebbe giocare con più continuità. L'attaccante classe 2000 ha caratteristiche diverse da Dybala ma lì davanti può giocare ovunque proprio come l'argentino: esterno d'attacco, trequartista e anche prima punta.

- L'estate scorsa il Napoli aveva respinto un'offerta dell'Atalanta arrivata a due giorni dalla fine del mercato:. Adesso la situazione è cambiata, Raspadori si sta guardando intorno in cerca di un progetto dove poter giocare più spesso ed essere più centrale, e il Napoli potrebbe venderlo a una cifra inferiore.- Non è escluso che la Roma stia così in caso di cessione di Dybala. Senza nuovi acquisti in quel ruolo., Paulo è rimasto a Roma e Soulé sta trovando poco spazio. Se l'ex Juve dovesse andare via, l'altro argentino potrebbe prendere il suo posto. E sei mesi prima di Soulé è arrivato anche Baldanzi, altro trequartista che De Rossi ha provato - con risposte positive - anche da mezz'ala.