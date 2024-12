Come può giocare la Roma senza Dybala

In una situazione complicatissima di classifica, con soli due punti sopra la zona retrocessione, la Roma deve gestire anche gli sviluppi sul futuro di: l'attaccante argentino ha il contratto in scadenza a giugno e al momento non ci sono segnali di rinnovo,. Dybala ha una clausola rescissoria di 12 milioni di euro, ma con soli sei mesi di contratto alla scadenza l'obiettivo dei turchi è quello di ottenere uno sconto, pagando un piccolo indennizzo ai giallorossi.

- Claudio Ranieri ha aperto all'addio de La Joya: "Se non vuole restare e c’è una possibilità - ha detto l'allenatore - dobbiamo accettarlo. Io voglio solo giocatori che hanno voglia di stare qui. Ma non ho percepito questa disagio di Dybala". Nei prossimi mesi quindi potrebbe esserci una Roma senza Dybala, ma non ci sarebbe la necessità di cambiare modulo:, soprattutto il primo è stato preso come sostituto ideale dell'argentino che in estate è stato vicino al trasferimento in Arabia Saudita.

- Sul contratto di Dybala - in scadenza a giugno, come detto - c'è una clausola che prevede il rinnovo automatico per un altro anno che scatterà a determinate condizioni:Se dovesse essere raggiunto il traguardo e quindi dovesse scattare il rinnovo, cambierebbe anche l'ingaggio che salirebbe a 9 milioni di euro netti a stagione compresi i bonus.