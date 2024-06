Getty Images

Roma, due offerte da 10 milioni per Aouar

un' ora fa



La Roma ha 2 offerte da oltre 10 milioni per il cartellino di Aouar: la prima arriva dall’Al Saad - in Qatar - la seconda da una squadra dell'Arabia Saudita. Il giocatore ha un contatto con la Roma fino al 30 giugno 2028, ma nella nuova squadra ideata da De Rossi l’ex centrocampista del Lione avrebbe poco spazio. Per questo, i dirigenti stanno cercando di trovare una soluzione per consentire al giocatore di tornare a essere nuovamente protagonista. Lo riporta il Corriere dello Sport.