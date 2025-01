Roma, Dybala provoca Guendouzi nel derby: "Con la Lazio zero titoli". La ricostruzione e la rissa nel finale

Getty Images

La Roma si è rilanciata vincendo il derby contro la Lazio grazie ai gol di Pellegrini e Saelemaekers. Un derby iniziato in un clima teso che si è inasprito sempre di più, fino alla rissa nei minuti di recupero che ha coinvolto le due squadre e portato all’espulsione di Castellanos e di un membro della panchina giallorossa.

PRIMI SCREZI - Davide Bernardi, nel format Bordocam di Dazn, ha raccontato i retroscena della rissa finale e degli screzi prima tra Paulo Dybala e Guendouzi e poi tra Paredes e Rovella e Hummels e Castellanos. Gli animi si scaldano nella ripresa: Guendouzi trattiene Manu Koné da terra dopo un contrasto di gioco e, a quel punto, arriva Dybala. I due, spiega Bernardi, non hanno un bel rapporto dall’anno scorso, da quanto Dybala gli ha tirato i capelli e gli ha mostrato il parastinco da campione del mondo. Ci sono scintille, in cui si inserisce anche Paredes, che mette un dito in faccia a Zaccagni, mentre Dybala e Guendouzi si stuzzicano ancora con il francese che trattiene Dybala, che si mette a ridere.

DYBALA CONTRO GUENDOUZI - La tensione sala. Paredes, a palla lontana, colpisce Dia, che reagisce con un colpo al volto. È Castellanos che invita i compagni a non perdere la concentrazione, ma sono ancora Dybala e Guendouzi i protagonisti in negativo. L’argentino si avvicina, dice qualcosa all’orecchio del francese, che lo tiene da dietro. Il giallorosso, allora gli indica la maglia della Lazio: “Tu con questa non vinci, non vinci mai. Zero. Zero titoli”. Ranieri lo toglie, mentre Dybala “fa il segno cinque alla Nord, come gli scudetti vinti in carriera”, spiega Bernardi.

RISSA FINALE - Mancano cinque minuti di recupero, Saelemakers e Dybala recuperano parte dei palloni a bordocampo, mentre in campo Paredes dice a Rovella “Bambino stai zitto, vattene va”. E, in pieno recupero Provedel lancia Nuno Tavares, ma dalla panchina Dybala lancia il pallone per interrompere l'azione. È l’apice degli screzi. Hummels fa fallo sul Castellanos, che lo scalcia, scatenando il faccia a faccia. Arriva anche Ndicka, mentre Paredes viene trascinato giù da Hysaj. Intanto Hummels incita il tifo giallorosso, che fa in tempo a vedere gli ennesimi screzi tra Paredes e Rovella. “C’hai due partite e parli” dice ancora l’argentino, scatenando la rabbia di Rovella. Guendouzi dà appuntamento a Dybala “Vieni dentro”, mentre Hummels invita Castellanos a lasciare il campo, spiegando agli altri biancocelesti che il calcio ricevuto da terra è stato “on purpose”, di proposito. C’è ancora tempo per l’espulsione di un membro dello staff della panchina della Roma, prima della ripresa e del fischio finale di un derby che rilancia la Roma e Lorenzo Pellegrini, in gol e al comando dei festeggiamenti nel post-partita.