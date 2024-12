Vice Pres. Galatasaray: "Dybala? Ci sono conatti. Ogni calciatore vuole giocare qui"

Getty Images

La visita aldegli agenti dihanno scatenato un autentico terremoto mediatico sia in Italia che in Turchia per la possibile cessione della Joya dalla Roma al club turco nel corso del prossimo mercato di gennaio. Una trattativa è già in corso e a confermarlo, ai microfoni di NTVSport in Turchia è stato addirittura il vice-presidente del club di Istanbul Metin Ozturk che ha sottolineato come la disponibilità del calciatore non sarà un problema"Come sempre accade ci sono giocatori che lasceranno la squadra e altri che arriveranno durante la finestra di mercato di riparazione. Io non sto supervisionando questa trattativa, l'uomo al comando è Okan Hodja, ma so che ci sono contatti. È normale".

"Posso dire che ogni scelta verrà presa seguendo le linee direttive di Okan Buruk e della squadra degli scout. Di sicuro tutti i calciatori vogliono giocare in una squadra con grandi obiettivi come il Galatasaray".