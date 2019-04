“Spero possa star bene perché come si dice a Roma è “pisto di botte”, mi dovete credere” così Ranieri ha descritto in conferenza stampa le condizioni di Edin Dzeko e stando a quanto riporta Sky Sport, dopo la rifinitura di questa mattina il bosniaco non sarebbe ancora al top. Salgono dunque le quotazioni di Patrick Schick, ex della gara, per giocare domani sera dal primo minuto a Marassi contro la Sampdoria.