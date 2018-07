Le FC Girondins de Bordeaux vous informe qu’un accord a été trouvé, sous réserve de la signature des documents administratifs, avec l’AS Roma pour le transfert de Malcom. pic.twitter.com/A6AX2WKovl — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) 23 luglio 2018

E' arrivata ancheEcco il tweet apparso sul profilo ufficiale dei Girondini: "Il Bordeaux informa che è stato trovato un accordo, sotto la riserva della firma dei documenti amministrativi, con la Roma per il trasferimento di Malcom".è il dodicesimo acquisto di Monchi, per luiIl cartellino è costatoc'è l'ok del Bordeaux per il 21enne brasiliano, chedopo le visite mediche e la firma a Roma.- Era nell'aria, ora ci siamo:Il futuro del brasiliano si tinge di giallorosso. L'ormai ex Bordeaux è infatti della Roma:che volevano il prestito con diritto o obbligo di riscatto. Laè stata la chiave per l’accelerazione decisiva:con il quale in breve tempo è stata raggiunta un’intesa per unprima dell'offerta decisiva al Bordeaux.- Robertointermediario del ds giallorosso, ha chiuso infine l'affare, insieme all'altro intermediario Federicoma la Roma, forte del si del giocatore, è riuscita a strappare un piccolo sconto, arrivando alla cifra di, non dovrebbe esserci una. La fumata bianca è definitiva: