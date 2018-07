Roma, è fatta per Malcom: al Bordeaux 35 milioni di euro più altri 2,5 milioni di bonus. Il giovane talento brasiliano (pronto a firmare un contratto quinquennale da circa 2,5 milioni netti a stagione più premi) ha preferito l'Italia agli inglesi dell'Everton, che vira sul connazionale Richarlison del Watford.



Monchi non si ferma e cerca l'accordo col Copenaghen, che chiede 16 milioni contro i 10 milioni offerti per il portiere svedese Olsen. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, è stato nuovamente offerto il milanista Donnarumma, ma la trattativa per Olsen è bene indirizzata, pur non perdendo d'occhio le piste alternative Areola (PSG) e Cillessen (Barcellona).



Inoltre, non è detto che, se si riuscisse a cedere Gonalons, il d.s. giallrosso non possa accontentare Di Francesco facendo il colpo N’Zonzi (Siviglia). Certo, in attacco qualcuno deve partire. Il primo indiziato è Defrel, sempre più vicino alla Sampdoria, ma anche El Shaarawy può andare via. Gerson ufficiale alla Fiorentina in prestito, sirene turche per Juan Jesus richiesto dal Galatasaray.