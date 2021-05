Continua la ricerca di Tiago Pinto di un portiere. La Roma sta seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione di Donnarumma, in scadenza di contratto a giugno. Non per acquistarlo a zero: le richieste di Raiola sono eccessive. Ma per il portiere del Lille Maignan, che Massara in caso di perdita di Donnarumma ha già prenotato. Classe 1995 e col contratto in scadenza nel 2022, il portiere è stato convocato come terzo da Deschamps per gli Europei. Lo riporta il Corriere dello Sport.