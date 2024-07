Roma, ecco la maglia 2024-25: è ispirata a Campo Testaccio LE FOTO

Redazione CM

un' ora fa



Nuova maglia per la Roma. E’ stata presentata stamattina la nuova divisa da casa targata Adidas per la prossima stagione con riferimenti storici precisi e un ritorno a colori più intensi come lo erano a inizio anni ’90. Il nuovo kit è in vendita da stamattina negli store e sarà indossato per la prima volta in partita da Le Fée e compagni il 22 luglio nell’amichevole contro il Kosice.