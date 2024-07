Getty Images

Roma, si ferma Abraham. Fra problema muscolare e mercato, salta l'amichevole col Latina

Redazione CM

24 minuti fa



La Roma perde per infortunio Tammy Abraham. Il centravanti inglese, principale candidato a lasciare la squadra nel corso dell'estate per fare spazio ad En-Nesyri era dato in questi giorni di lavoro a Trigoria agli ordini di Daniele De Rossi come uno dei giocatori più attivi e più in forma, ma oggi non ha preso parte all'allenamento con il resto della squadra fermandosi proprio per un problema muscolare.







INFORTUNIO - Un'infortunio al muscolo obliquo addominale destro che, ha convinto lo staff tecnico della Roma a programmare in via precauzionale un percorso di terapie specifiche in attesa di svolgere esami strumentali ed escludere eventuali lesioni. Sicuramente oggi alle 18 a Trigoria non prenderà parte alla sfida amichevole che vedrà i giallorossi affrontare il Latina.



MERCATO - La voglia di non rischiare è tanta, anche e soprattutto perché il centravanti rientrato nel finale della passata stagione dopo l'infortunio al legamento crociato, è oggi uno degli uomini mercato più importanti della Roma fra le uscite. Stipendio da 6 milioni l'anno è stato proposto a Milan e Juventus che lo stanno valutando nel caso in cui riuscissero a piazzare i rispettivi esuberi. Non forzare una situazione precaria dal punto di vista fisico è strettamente connessa anche alla volontà di non condizionare un'eventuale cessione.