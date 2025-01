AFP via Getty Images

La Roma batte l’Eintracht e vola ai playoff di Europa League e affronterà una tra Ferencvaros e Porto. Brillano Dybala, Mancini e Hummels.6 – La prima parata importante arriva al 21’ sul colpo di testa di Larsson. Poi non viene mai quasi impegnato, solo in qualche uscita.7 – Sfiora il gol colpendo il palo di testa nel primo tempo. Confeziona l’assist per Angeliño.6,5 – Il professore dirige la difesa con la solita classe ed esperienza. Non sbaglia praticamente nulla6 – Partenza in salita contro la sua ex squadra. Prima sbaglia in marcatura su Larrson poi in fase di impostazione. Più preciso nella ripresa

6 – Dopo appena 5 minuti viene ammonito per un fallo su Bayoha. Poi cresce (dal 60’ Soulé 6,5: con una grande giocata fa partire l’azione del 2-0)6,5 – Il solito motorino a centrocampo. Sbaglia sempre poco e vince tanti duelli6 – La voglia di Boca c’è, ma la Roma non può fare a meno di lui e dopo pochi minuti dal suo piede parte la prima grande occasione del match. Gioca una gara ordinata, poi esce e diventa una furia (dal 60’ Cristante:7 – È il migliore della Roma nel primo tempo, tiene a bada l’ex Kristensen e poi allo scadere della prima frazione trova anche il primo gol in maglia giallorossa.

6,5 – Semina il panico in mezzo al campo ed è imprendibile per gli avversari. E dà una mano anche in difesa. Strappa appalusi (dll’80’ Pisilli SV)6 – Fiducia ancora una volta al capitano giallorosso che gioca una buona gara. Tanto sacrificio e qualche bella giocata (dall’80’ Celik SV)5,5 – Ha la palla del vantaggio dopo 12’ ma spara alto da pochi metri. Fa infuriare Ranieri in alcune circostanze (dal 67’7: entra e segna. Un segnale per il mercato?)Ranieri - La Roma è perfetta in campo e soffre poco. I giallorossi rialzano la testa in Europa dopo il ko di Alkmaar. Bravo anche nei cambi

Trapp 6Tuta 6Koc 5.5Theate 5.5Kristensen 5Shkiri 5.5Larsson 6Bahoya 6Gotz 6Knauff 5,5Ekitike – 6Azun 6Dahoud 6Nkounkou 6Matanovic SVIs SV: Toppmoller 5.5