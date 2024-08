La Roma vuole Saelemaekers: contatti costanti col Milan e cosa cambia con Abraham

Due squadre in difficoltà che provano a venirsi incontro per risolvere alcuni problemi. Il Milan quello dell’alternativa a Morata, la Roma quella di un’alternativa forte a destra. Da qui nasce la nuova idea di scambio tra Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham con un conguaglio a favore dei giallorossi.



FORTE INTERESSE- Saelemaekers per la Roma non è solamente un’idea ma un obiettivo concreto. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione l’idea di Ghisolfi sarebbe quella di prendere l’esterno belga a prescindere dall’accordo o meno anche con Abraham, ma su questo si dovrà lavorare a lungo per trovare un'intesa differente che non preveda l'inglese.

Da ieri sera Roma e Milan hanno aumentato i contatti per capire la fattibilità dell’operazione.per capire su quali basi economiche impostare la trattativa. Abraham vuole il Milan fortemente, Saelemaekers attende novità e gradirebbe la Roma.