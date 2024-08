Getty Images

Roma, svolta in difesa: obiettivo Danso

55 minuti fa



La Roma spinge per regalare a Daniele De Rossi un colpo in difesa che possa prendere il posto di Chris Smalling per cui si sta cercando una destinazione e che è finito sul taccuino della Fiorentina.



Dopo numerosi sondaggi e alternative sul taccuino del direttore sportivo Florent Ghisolfi è finito Kevin Danso, centrale difensivo classe 1998 di nazionalità austriaca e protagonista agli ultimi Europei dove ha giocato titolare con Ralf Rangnick prima dell'eliminazione agli ottavi contro la Turchia.



Sotto contratto con il Lens, è da tempo proposto dagli entourage in Serie A con l'Inter che si era informata a inizio mercato, con l'Atalanta che lo ha trattato salvo poi virare su Becao e ora, appunto, c'è viva la pista Roma.