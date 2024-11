Roma e Francia, Koné strega tutti: ora Ranieri si gode il regalo di De Rossi che poteva essere del Milan

Getty Images

Manuè pronto a conquistare. L’ottima partita contro l’Italia ha acceso i riflettori sul centrocampista francese che ha giocato da regista e lo ha fatto benissimo. Un vero e proprio e muro contro il quale gli Azzurri sono andati a sbattere. Ora Sir Claudio se lo può godere e la sua Roma ripartirà da lui in mezzo al campo. Domani sarà a disposizione alla ripresa degli allenamenti e punta il Napoli.deve però ringraziare anche Daniele De Rossi che lo ha voluto fortemente nella Capitale.– Manuè stato il colpo estivo della Roma voluto fortemente da Daniele De Rossi. Poco dopo l’arrivo di Le Fée DDR non era ancora convinto dei giocatori a disposizione in mezzo al campo e aveva avvisato Bove che avrebbe cercato di inserire un altro centrocampista. Per questo il classe 2002 ha poi accettato la corte della Fiorentina e Ghisolfi l’ultimo giorno di mercato è riuscito ad accontentare Daniele De Rossi. Operazione conclusa con un prestito e obbligo di riscatto a 18 milioni di euro. Duello vinto colche aveva puntato il francese ma senza la cessione di Bennacer non è riuscito a pareggiare l’offerta della. Il giocatore era finito anche nel mirino di Pinto la scorsa estate. Ha conquistato Deschamps dopo le Olimpiadi giocate con l’Under 21. Ranieri farà affidamento su di lui.

- Il francese ha giocato da regista e ha sfornato una prestazione da top player. Ha concluso la partita con il 94% di passaggi riusciti (48 su 51). Inoltre, è stato il giocatore ad aver subito più falli. Tutto questo sotto gli occhi di Daniele De Rossi che era presente a San Siro. Ranieri potrà sia usarlo davanti alla difesa che come mezzala. Koné offre qualità e dinamismo in mezzo al campo e corre più di tutti. E in Francia c’è già chi lo paragona a Kanté. Centrocampista esploso proprio con Claudio al