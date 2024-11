Lukaku a rischio per Napoli-Roma, il ct del Belgio: "Ha un problema al ginocchio

Getty e Calciomercato.com

Il Napoli è in ansia per le condizioni di. L'attaccante azzurro ha lasciato il ritiro del Belgio dopo la sconfitta contro l'Italia (gol di Tonali), e non sarà a disposizione del ct Tedesco per la prossima partira contro Israele: lui, come Onana, De Cuyper, Lavia e Theate hanno lasciato il ritiro, come confermato da un comunicato ufficiale della federazione: "". Lukaku rientra così a Napoli, con Antonio Conte che spera di averlo a dispozione per la ripresa del campionato nel big match contro la Roma in programma domenica 24 novembre alle 18.

- Il Belgio affronterà Israele già sicuro della qualificazione ai quarti di finale di Nations League, alla vigilia della partita, ha avuto bisogno di un’iniezione. Non eravamo già d’accordo sul fatto che avrebbe giocato solo una partita, ma ha avvertito il problema dopo l'Italia. Romelu non potrà allenarsi né giocare per quattro o cinque giorni”.- Quello che poteva sembrare un accordo preso a tavolino si è rivelata una decisione presa a causa di un infortunio, come rivelato dal ct del Belgio:- la prima di Ranieri - l'attaccante rimane in dubbio e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Se non dovesse farcela, Antonio Conte potrebbe lanciare dal primo minuto uno tra Raspadori e il Cholito Simeone.