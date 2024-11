Roma, Paredes valuta l'addio a gennaio: vuole tornare al Boca Juniors

Nella testa dic'è l'idea di tornare al Boca Juniors. Il centrocampista della Roma vorrebbe rientrare in Argentina per giocare di nuovo con la squadra che l'ha lanciato.e al momento non ci sono segnali di un possibile incontro per il rinnovo di contratto. Non è escluso quindi che possa lasciare la capitale già alla riapertura del mercato, con la società che risparmierebbe sui mesi restanti di stipendio.- Sul contratto di Paredes c'è anche una clausola che prevede il, ma difficilmente il giocatore raggiungerà l'obiettivo considerando le poche partite giocate finora: 8 gare totali tra campionato ed Europa League, delle quali soltanto due giocate dal primo minuto. Ora bisognerà capire come lo vorrà gestire Ranieri, con Paredes che proverà a ribaltare le gerarchie che al momento lo vedono dietro a Koné, Cristante e Pisilli.

- Il mese scorso dall'Argentina il giocatore ha parlato così di un suo possibile trasferimento al Boca già nel mese di gennaio: "Sarebbe bello giocare un Mondiale per club, la competizione è spettacolare; ma non posso dire molto. Non ho parlato con Fernando Gago (allenatore del Boca ed ex romanista, ndr), ma il suo arrivo in panchina è spettacolare e ha uno stile di gioco che adoro".: "Mio papà è pazzo. Per ora sono a Roma, sono felice qui e vivo giorno per giorno. Come dico sempre, qualunque cosa debba accadere, accadrà".

- Già l'estate scorsa Paredes è stato vicino all'addio alla Roma: sul tavolo dell'argentino era arrivata una proposta dall'Arabia Saudita con il club giallorosso che aveva dato apertura alla cessione.e così non se n'è fatto nulla. Paredes ha voltato pagina ed è andato avanti. Sempre con l'idea, prima o poi, di tornare al Boca Juniors. Magari già a gennaio.