Roma: Frattesi priorità a centrocampo, ma c'è un'alternativa

AFP via Getty Images

Lavuole un super colpo a centrocampo che dia aun terzo elemento di grande affidabilità da affiancare a Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini. La società si sta muovendo con delle idee ben precise, ovvero con l'obiettivo di andare a prendere sul mercato una mezzala dotata sia di fisico, ma soprattutto di grandi tempi di inserimento in area., grande ex e grande rimpianto proprio di De Rossi. All'Inter non è titolare indiscusso, se ne è lamentato con la società e la Roma la tiene nel cuore, ma a complicare l'affare ci sono le cifre sborsate per lui dal club nerazzurro che, ad oggi, lo libererebbe solo per cifre fuori mercato, a maggior ragione per un club attento ai conti come la società romana.

E allora lentamente sta emergendo un'alternativa che, secondo Leggo, porta al profilo di., Centrocampista offensivo croato sotto contratto con il Red Bull Salisburgo. In scadenza di contratto al 30 giugno 2025 era fra i titolari della sfida poi pareggiata al 98esimo da Zaccagni contro l'Italia e in stagione ha all'attivo 35 presenze con 5 gol e 9 assist. Un'idea che con il passare dei giorni si fa sempre più concreta.