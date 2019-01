Da tempo ormai Umberto Gandini non fa parte più della dirigenza della Roma, dopo due anni nel ruolo di amministratore delegato. In attesa di una nuova avventura, l’ex giallorosso ha parlato della sua esperienza nella capitale ai microfoni di ‘Sportitalia’. Le sue parole: “Sono stato a Roma due stagioni, abbiamo raggiunto traguardi importanti in campo e fuori, con sponsorizzazioni di grande livello come Qatar Airways. Monchi non ha fallito, ha un progetto in testa ed è costretto a rispettare dei parametri che fino all’anno scorso la Roma aveva, ma i giallorossi vendono e comprano intelligentemente. Totti è una grande risorsa. E’ una persona splendida e ha la Roma tatuata sulla pelle. Pallotta non è assente, vuole il più possibile in mano le redini della società ed è molto attivo sulla parte commerciale”.