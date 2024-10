Roma, Ghisolfi prova a mettere le ali: Boga o Laurientè a gennaio

Redazione Calciomercato

Il momento è molto delicato in casa. I tifosi hanno ancora nel mirino la società per l’esonero di De Rossi e la squadra per i cattivi risultati di questo avvio di stagione.sia in campionato che in Europa League dove ha raccolto la miseria di un punto tra Athletic Bilbao ed Elfsborg. L’obiettivo è quello di fare più punti possibili fino a gennaio, mantenendo il contatto con le prime 4 posizioni della classifica per poi provare a rinforzare ulteriormente la rosa nel mercato di gennaio.

. Numericamente la Roma sarebbe anche apposto ma sono in corso delle valutazioni in corso per capire se puntare su un profilo con caratteristiche diverse considerando che Angelino piace tanto a Juric anche come braccetto per migliorare la costruzione dal basso.

rispetto a Boga nonostante il Sassuolo militi in serie B. Il 25enne è considerato un elemento imprescindibile per centrare subito il ritorno in serie A e potrebbe essere ceduto solo dinanzi a una proposta davvero indecente., la dirigenza tiene vivi i contatti con l’agente.